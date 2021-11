Perche en Nocé Perche en Nocé 61340, Perche en Nocé Vide dressing et bourse aux jouets Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: 61340

Perche en Nocé

Vide dressing et bourse aux jouets Perche en Nocé, 7 novembre 2021, Perche en Nocé. Vide dressing et bourse aux jouets Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé

2021-11-07 09:00:00 – 2021-11-07 17:30:00 Salle des fêtes Nocé

Perche en Nocé 61340 Perche en Nocé Vide dressing (enfants et adultes) et bourse aux jouets à la salle des fêtes de Nocé de 9h à 17h30. Animation “Escape Game”. Une organisation de l’association Cap Djeun’s de Nocé. Vide dressing (enfants et adultes) et bourse aux jouets à la salle des fêtes de Nocé de 9h à 17h30. Animation “Escape Game”. Une organisation de l’association Cap Djeun’s de Nocé. +33 6 62 64 58 36 Vide dressing (enfants et adultes) et bourse aux jouets à la salle des fêtes de Nocé de 9h à 17h30. Animation “Escape Game”. Une organisation de l’association Cap Djeun’s de Nocé. Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 61340, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Salle des fêtes Nocé Ville Perche en Nocé lieuville Salle des fêtes Nocé Perche en Nocé