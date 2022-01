Vide-dressing enfants La Voisinerie de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vide-dressing enfants La Voisinerie de Wazemmes, 29 janvier 2022, Lille. Vide-dressing enfants

La Voisinerie de Wazemmes, le samedi 29 janvier à 11:00

Vide-dressing destiné aux enfants. Vêtements de la taille 24 mois à la taille 16 ans, toutes saisons, tous styles. Vêtements et accessoires (gants, parapluies, bottes de pluie, chapeaux et lunettes de soleil, etc) à partir de 1 euro. L’entrée est gratuite, le pass sanitaire est requis. Boissons chaudes et cookies à 2 euros.

Entrée libre, pass sanitaire requis

Vide-dressing destiné aux enfants La Voisinerie de Wazemmes 48 rue Barthélémy-Delespaul 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T11:00:00 2022-01-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La Voisinerie de Wazemmes Adresse 48 rue Barthélémy-Delespaul 59000 Lille Ville Lille lieuville La Voisinerie de Wazemmes Lille Departement Nord

La Voisinerie de Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/