Dormans 51700 Le centre socio-culturel de familles rurales de Dormans organise son vide-dressing le samedi 11 juin de 9h00 à 18h00 au centre socio-culturel de Dormans au 3 rue du Général Leclerc. Vêtements et accessoires, femme, homme, enfant. Informations : 03 26 58 80 31 +33 3 26 58 80 31 centre socio-culturel Dormans 3 rue du Général Leclerc Dormans

