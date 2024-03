VIDE DRESSING DES TOULOUSAINES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, samedi 9 mars 2024.

Le Vide Dressing des Toulousaines revient aux Halles de la Cartoucherie.

C’est parti pour un vide dressing de folie !

Au programme

– Un week-end consacré à la slow-fashion et à la seconde main

– Des milliers d’articles sur plus de 800m² de bons plans

– 110 exposants (70 le samedi & 50 stands différents le dimanche)

– Le meilleur de la mode de seconde main et des centaines de marques pour tous les goûts Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Zara, Mango, Chanel, American Apparel…

Faites le plein de bonnes affaires et dénichez la pépite ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-10

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@videdressingdestoulousaines.fr

