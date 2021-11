Vide-dressing des familles Salle paroissiale de l’église Sainte Bernadette, 4 décembre 2021, Lorient.

**VIDE-DRESSING DES FAMILLES Automne-Hiver 2021** **Ouvert à tous** Samedi 4 décembre de 10h00 à 16h30 dans la salle paroissiale Sainte Bernadette (10 rue Corentin Le Floch, 56100 Lorient) * DÉPÔT des vêtements : . Vendredi 3 décembre de 18h00 à 20h00 et samedi 4 décembre de 9h00 à 10h00 * VENTE des vêtements : . Samedi 4 décembre de 10h00 à 16h30 * RETOUR des invendus : . Samedi 4 décembre de 17h00 à 19h00 Le vide-dressing ne peut pas se faire sans vous : nous avons absolument besoin d’aide pour l’installation et le rangement le vendredi 3 décembre dès 18h00 et le samedi 4 dès 16h00. Merci de vous inscrire sur les créneaux horaires qui vous serons proposés lors de l’enregistrement de vos articles. Celles et ceux qui ont des portants et cintres peuvent les apporter (marqués). Vous êtes tentées ? Attention, seuls les articles enregistrés (en quelques clics, c’est simple et rapide !) sur ce site [http://ventes.afc-nantes.org](http://ventes.afc-nantes.org) seront acceptés ! Pensez à étiqueter sur un morceau de scotch de peintre (ni étiquette, ni sparadrap) vos habits avec le prix et la taille. Évitez les feutres indélébiles qui peuvent tâcher les vêtements et veillez à coller l’étiquette sur le devant du vêtement, afin d’être bien visible. Si vous ne souhaitez pas récupérer vos vêtements invendus, l’AFC se chargera de les donner à une association et vous enverra votre chèque par la poste : merci de nous le signaler lors du dépôt. Nous vous rappelons qu’il s’agit bien d’un vide-grenier de vêtements, pas d’un dépôt-vente. Merci donc d’être vigilant à ce que les prix restent dans cet esprit de service et d’entraide ! N’oubliez pas de venir avec de grands sacs pour vos achats et retours d’invendus ! Vos vêtements doivent être de saison, propres, en bon état, repassés et pliés. • L’AFC se réserve le droit de refuser tout article troué, usé, tâché, trop démodé. • 10 % de vos ventes et de vos achats seront retenus pour l’AFC. • Une participation financière (location de salle,…) sera prélevée sur le montant de votre vente : o Si vous êtes adhérente aux AFC : *  et que vous venez nous aider : 5€ *  et que vous ne venez pas nous aider : 10 € o Si vous n’êtes pas adhérente : *  et que vous venez nous aider : 10 € *  et que vous ne venez pas nous aider : 15 € Vous pourrez adhérer aux AFC sur place si vous le souhaitez. Vous pouvez en profiter pour renouveler votre adhésion pour 2021 : • en ligne sur : [https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login](https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login) • par courrier en imprimant et nous retournant le bulletin d’adhésion ci-joint

