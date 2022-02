Vide-dressing des familles Eglise du Sacré-Cœur du Moustoir Lorient Catégories d’évènement: Lorient

L’AFC du Pays de Lorient organise un vide-dressing des familles, édition printemps-été, qui se tiendra samedi 5 mars de 10h00 à 17h00 dans la salle « Jéricho » de l’église du Sacré-Coeur du Moustoir (22 rue François Le Lève, 56100 Lorient). Le vide-dressing est ouvert à tous et proposera des vêtements de tous âges (bébé, enfant, adolescent, adulte, grossesse) ainsi que des accessoires (ceinture, foulard, bijoux, cravate), des chaussures, des jeux, des articles de puériculture, des livres, etc. L’entrée est gratuite et le passe sanitaire/vaccinal n’est pas nécessaire. Si vous souhaitez vendre des articles, veuillez vous inscrire en envoyant un mail à [vide-dressing.afc.lorient@hotmail.com](mailto:vide-dressing.afc.lorient@hotmail.com). Cette inscription est obligatoire.

Entrée gratuite, ouvert à tous, pas de passe, inscription obligatoire pour les vendeurs.

L'AFC du Pays de Lorient organise un vide-dressing des familles, édition printemps-été, qui se tiendra samedi 5 mars de 10h00 à 17h00 à l'église du Sacré-Coeur du Moustoir à Lorient.

