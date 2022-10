VIDE-DRESSING DE QUALITÉ Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

2022-10-19 – 2022-10-22

Sarthe Vide-dressing de qualité. Apportez, à vendre pour un petit prix, vos beaux vêtements trop petits, trop grands ou que vous ne voulez plus, vous participerez ainsi aux gestes anti-gaspi, à une action solidaire au profit de l’ADOT 72 (Association de don d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse) et contribuerez à la protection de la planète. Le 21 Octobre de 13h30 à 19h

Le 22 Octobre de 9h à 15h30 +33 6 78 84 16 86 CE Renault Le Mans 20, rue du Spoutnik Le Mans

