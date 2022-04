Vide dressing de la rue Bouffier Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Vide dressing de la rue Bouffier Valence, 14 mai 2022, Valence. Vide dressing de la rue Bouffier Valence

2022-05-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 18:00:00

Valence Drôme Valence Vos placards débordent ? Envie de faire de la place ? Vous aimez faire de bonnes affaires ? Le Grand Vide Dressing vous attends! asso.quartier.bouffier@gmail.com +33 4 75 25 77 35 Valence

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Vide dressing de la rue Bouffier Valence 2022-05-14 was last modified: by Vide dressing de la rue Bouffier Valence Valence 14 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme