Vide-dressing Coopérative Inter Associations, 7 avril 2022, Arles.

Coopérative Inter Associations, le jeudi 7 avril à 17:30

Tous les premiers jeudis du mois, Eclectic Land vous invite à terminer la journée au milieu d’une sélection de vêtements de seconde main, en musique et autour d’un verre, au local de la Coopérative Inter Associations, 5 rue du Pont. Pour fêter le retour des terrasses, l’imminence de la féria et les bourgeons qui papillonnent, nous vous préparons une édition très spéciale qui réunira les stocks de deux expertes de la fripe habituées à fouler le parquet de la Coopérative Inter Associations. Jeudi 7 avril dès 17h30, Lisa rapatriera les plus belles pièces qui sommeillent depuis des mois dans son atelier rue de la liberté, et Mireille – dont vous avez pu découvrir le goût délicat mi-mai – vous présentera sa nouvelle sélection. Une vente qui promet d’être aussi fleurie que vintage et parsemée de rires, de cocktails colorés et d’essayages endiablés. Et c’est désormais une tradition : vêtus de vos plus belles tenues, vous serez invités à poursuivre la soirée en bonne compagnie au café de la Roquette… Voir moins

Entrée libre

Tous les premiers jeudis du mois, venez chiner autour d’un verre au local de la CIA !

Coopérative Inter Associations 5 rue du Pont, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



2022-04-07T17:30:00 2022-04-07T21:00:00