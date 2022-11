VIDE DRESSING Chieulles, 20 novembre 2022, Chieulles.

Sarah Rubenach, jeune bénévole de 24 ans, s’est lancée dans l’organisation d’un second VIDE DRESSING. C’est le succès de la première édition de 2019 dont elle était déjà à l’initiative qui a poussé Sarah dans ce nouveau projet. Toujours soutenue par l’association Familles Rurales de Chieulles, c’est dans un esprit intergénérationnel et d’échanges d’expériences que son projet se concrétise. Au delà des motivations économiques d’une telle action un mois avant les fêtes, Sarah s’inscrit dans un objectif d’actualité qui est de réduire son empreinte environnementale en donnant une seconde chance d’être portés à ses vêtements, sacs et chaussures proposés à la vente.

De plus jeunes bénévoles actifs au sein de l’association ont souhaité profiter du projet de Sarah pour lancer le même week-end la première BOURSE AUX JOUETS à la salle de Chieulles. Sarah aide les jeunes en se chargeant notamment de la gestion des inscriptions (rubenachsarah@gmail.com ). Et tout comme Sarah, les plus jeunes vont à la fois vider leurs chambres et les greniers, mais également redonner une seconde vie à des jouets parfois très peu utilisés.

Pour soutenir l’action des jeunes, nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes.

Également sur place une petite restauration (sandwichs et crêpes).

