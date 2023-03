VIDE DRESSING CHIC Espace socioculturel Kanfen Kanfen Catégories d’Évènement: Kanfen

2023-03-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-19 17:00:00 17:00:00

Moselle Kanfen L’Association Kanfenoise de Loisirs Manuels vous invite à son premier vide dressing chic, où vous trouverez des vêtements et des accessoires pour femmes. aklamkanfen@gmail.com +33 6 32 27 08 32 Espace socioculturel 38 rue de Hettange Kanfen

