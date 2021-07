Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Vide dressing chez BHZ-Coworking Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Vide dressing chez BHZ-Coworking Lannion, 8 août 2021, Lannion. Vide dressing chez BHZ-Coworking 2021-08-08 – 2021-08-08

Lannion Côtes d’Armor Vide dressing chez BHZ-Coworking.

Accessible à tous.

Emplacement à la journée : 10€ Eloise.legoff@bhz-coworking.com http://bhz-coworking.bzh/ Vide dressing chez BHZ-Coworking.

Accessible à tous.

Emplacement à la journée : 10€ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion lieuville 48.7329#-3.46539