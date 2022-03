Vide-dressing Chatte Chatte Catégories d’évènement: Chatte

Isère

Vide-dressing Chatte

2022-03-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 16:00:00

Chatte Isère Chatte Faites du tri !

– vêtements adultes et enfants

– articles du puériculture, équipements, poussettes, transats ….

– accessoires : ceintures, bijoux, foulards, sacs….



Buvette et snack sur place. +33 6 15 13 63 07 Chatte

