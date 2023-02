Vide dressing Best Western Le Galice Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Vide dressing Best Western Le Galice, 19 mars 2023, Aix-en-Provence . Vide dressing 5-7 Route De Galice Best Western Le Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Best Western Le Galice 5-7 Route De Galice

2023-03-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-19 17:00:00 17:00:00

Best Western Le Galice 5-7 Route De Galice

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone C’est l’occasion de faire de bonnes affaires et d’acheter des vêtements à moindre coût et c’est un excellent moyen de réduire son empreinte environnementale. Il permet de redonner une seconde vie à un vêtement en lui donnant une seconde chance d’être porté. Vide dressing vêtements, Chaussures, accessoires homme, femme et enfants. vd.amaness@gmail.com +33 6 03 87 35 35 Best Western Le Galice 5-7 Route De Galice Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Best Western Le Galice 5-7 Route De Galice Ville Aix-en-Provence lieuville Best Western Le Galice 5-7 Route De Galice Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhone

Vide dressing Best Western Le Galice 2023-03-19 was last modified: by Vide dressing Best Western Le Galice Aix-en-Provence 19 mars 2023 5-7 route de Galice Best Western Le Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Best Western Le Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone