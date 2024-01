Vide dressing Beausemblant, samedi 16 mars 2024.

Vide dressing Beausemblant Drôme

N’hésitez pas à venir pour renouveler votre garde robe avec ce vide dressing vêtements homme, femme et enfants + chaussures et accessoires. Buvette et restauration sur place.

Inscriptions obligatoires pour les exposants (5€ la table).

Salle des fêtes

Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00



L’événement Vide dressing Beausemblant a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche