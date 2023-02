Vide dressing automne-hiver, 11 février 2023, Excideuil Excideuil.

Vide dressing automne-hiver

Excideuil Dordogne

2023-02-11 09:30:00 – 2023-02-11 18:30:00

Excideuil

Dordogne

Excideuil

Envie de re-pimper votre garde-robe à petits prix ? Venez dénicher du vintage et de la fripe sélectionnés avec soin.

On vous accueille de 9h30 à 18h30 en continue pour les livres et les vêtements !

Envie de re-pimper votre garde-robe à petits prix ? Venez dénicher du vintage et de la fripe sélectionnés avec soin.

On vous accueille de 9h30 à 18h30 en continue pour les livres et les vêtements !

+33 5 53 62 01 45

Mathilde A.

Excideuil

dernière mise à jour : 2023-02-03 par