Vide dressing au profit des familles d’Ukraine Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Vide dressing au profit des familles d’Ukraine Marseille 2e Arrondissement, 19 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement. Vide dressing au profit des familles d’Ukraine Marseille 3013 58 rue de la République Marseille 2e Arrondissement

2022-03-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-19 19:00:00 19:00:00 Marseille 3013 58 rue de la République

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Venez chiner et si vous trouvez votre bonheur, l’argent récolté sera intégralement envoyée au profit des familles en Ukraine.



Marseille 3013, en partenariat avec l’école des mères de Marseille organise un vide dressing au profit des familles d’Ukraine. Marseille 3013, en partenariat avec l’école des mères de Marseille organise un vide dressing au profit des familles d’Ukraine. 3013 Venez chiner et si vous trouvez votre bonheur, l’argent récolté sera intégralement envoyée au profit des familles en Ukraine.



Marseille 3013, en partenariat avec l’école des mères de Marseille organise un vide dressing au profit des familles d’Ukraine. Marseille 3013 58 rue de la République Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Marseille 3013 58 rue de la République Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Marseille 3013 58 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

Vide dressing au profit des familles d’Ukraine Marseille 2e Arrondissement 2022-03-19 was last modified: by Vide dressing au profit des familles d’Ukraine Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône