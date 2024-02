VIDE DRESSING AU FÉMININ Saint-Sulpice-sur-Lèze, samedi 9 mars 2024.

VIDE DRESSING AU FÉMININ Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Un vide dressing exclusivement féminin sera organisé le samedi 9 mars de 10h à 18h.

L’occasion idéale pour faire du tri et repartir avec des nouveautés pour votre dressing à moindre coût!

Pour vous inscrire merci de nous envoyer un mail à bichettetchaton31@gmail.com

Nous organisons un weekend à l’occasion de la journée des droits de la Femme, intitulé

« The Power of Love » les 8, 9 et 10 mars 2024 à la salle des fêtes de Saint Sulpice sur Lèze.

Un vide dressing exclusivement féminin sera organisé le samedi 9 mars de 10h à 18h.

L’occasion idéale pour faire du tri et repartir avec des nouveautés pour votre dressing à moindre coût!

Si vous souhaitez y participer merci de nous écrire à bichettetchaton31@gmail.com en nous indiquant vos coordonnées avec le nombre de mètres souhaités.

– Les tables et chaises sont fournies.

– Nous vous demandons à ce que les articles que vous proposez soient en bon état. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie bichetteetchaton31@gmail.com

L’événement VIDE DRESSING AU FÉMININ Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2024-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE