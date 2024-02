Vide-dressing APEL Ecole Sainte-Marie Salle André Ravache Le pouliguen, dimanche 17 mars 2024.

Vide-dressing au Pouliguen organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie. Salle André Ravache de 9h à 17h.

Inscriptions sur le site : https://vide-grenier-apel-pouliguen.000webhostapp.com

Renseignements : videgrenierapelpouliguen@gmail.com

Salle André Ravache Place de la duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE LOISIRS