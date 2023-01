Vide – dressing Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Vide – dressing Aix-en-Provence, 29 janvier 2023, Aix-en-Provence . Vide – dressing Chemin des Infirmeries Restaurant Nomad – Ibis Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Restaurant Nomad – Ibis Aix-en-Provence Chemin des Infirmeries

2023-01-29 10:30:00 10:30:00 – 2023-01-29 17:00:00 17:00:00

Restaurant Nomad – Ibis Aix-en-Provence Chemin des Infirmeries

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Un grand vide dressing se prépare … Tu es partante pour revenir chiner de belles pièces avec nous ? Et si tu as envie de vendre tes vêtements durant notre vide-dressing, rien de plus simple ! Enfin un vide dressing aixois ! Ibis Aix en Provence Restaurant Nomad – Ibis Aix-en-Provence Chemin des Infirmeries Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Restaurant Nomad - Ibis Aix-en-Provence Chemin des Infirmeries Ville Aix-en-Provence lieuville Restaurant Nomad - Ibis Aix-en-Provence Chemin des Infirmeries Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Vide – dressing Aix-en-Provence 2023-01-29 was last modified: by Vide – dressing Aix-en-Provence Aix-en-Provence 29 janvier 2023 aix en provence Bouches-du-Rhône Chemin des Infirmeries Restaurant Nomad - Ibis Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône