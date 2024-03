VIDE DRESSING À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais, dimanche 21 avril 2024.

Le dimanche 21 avril 2024, rendez-vous sous la Halle Centrale pour une journée consacrée au Vide Dressing des Villefranchoises !!

Non pas un vide grenier ni une brocante, ici on souhaite mettre en avant des articles de mode encore tendance et de qualité

Alors si toi aussi ton dressing déborde d’articles que tu souhaites vendre mais que t’as la flemme de les photographier et de passer ton temps libre à poster des colis

inscris-toi en cliquant sur ce lien => https://forms.office.com/e/azPEnXy0dR

Si tu souhaites dénicher des pépites, faire de bonnes affaires et passer une journée autour de la mode et du bien-être alors cet événement est également fait pour toi. Au programme vêtements, chaussures, accessoires qui n’attendent que vous mais également des stands beauté du regard, ongles, nutrition, sport…

Bref, on a trop hâte !!

Horaires de 9 heures à 17 heures

Lieu Halle Centrale de Villefranche de Lauragais

Organisé par le Comité des Fêtes de la Pradelle .

