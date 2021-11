Bègles Cité numérique Bègles, Gironde Vide dressing à la cité numérique de Bègles – TÉLÉTHON Cité numérique Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Et vous, que faites-vous pour le Téléthon ? La bonne idée : joindre l’utile à l’agréable en vous rendant à la Cité Numérique de Bègles le vendredi 26/11 ? Un vide-dressing vous y attend (supplément douceurs sucrées ???). L’occasion de trouver quelques pépites (cadeaux de Noël ?) tout en servant la cause du Téléthon, puisque l’intégralité des recettes de la journée sera reversée à cette association, qui lutte depuis 60 ans contre les maladies rares ? Vendredi 26/11 Cité Numérique 2 Rue Marc Sangnier, 33130 Bègles

Entrée libre

