Vide Dressing à La Boutique Gien Gien Catégories d’évènement: 45500

Gien

Vide Dressing à La Boutique Gien, 18 juin 2022, Gien. Vide Dressing à La Boutique Gien

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 19:00:00

Gien 45500 La Boutique organise votre vide dressing…

Entre le 6 et le 13 juin, allez déposer un maximum de 10 pièces (de marque) à La Boutique qui seront ensuite mise en vente le samedi 18 juin.

Suite au vide dressing, vous récupérez le montant de vos ventes sous forme de bons d’achats ! Vide Dressing à La Boutique ! +33 2 38 67 55 84 La Boutique organise votre vide dressing…

Entre le 6 et le 13 juin, allez déposer un maximum de 10 pièces (de marque) à La Boutique qui seront ensuite mise en vente le samedi 18 juin.

Suite au vide dressing, vous récupérez le montant de vos ventes sous forme de bons d’achats ! OT Gien

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 45500, Gien Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement 45500

Gien Gien 45500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Vide Dressing à La Boutique Gien 2022-06-18 was last modified: by Vide Dressing à La Boutique Gien Gien 18 juin 2022 45500 Gien

Gien 45500