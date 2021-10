Reims Reims Marne, Reims Vide dressing à la Bohème Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Vide dressing à la Bohème 2021-10-16 14:15:00 – 2021-10-16 17:30:00 La Bohème 23 Passage Talleyrand

Reims Marne

Reims Marne Assistez à ce vide dressing au cœur du centre ville de Reims, à la Bohème. Au programme : – De bonnes affaires à réaliser auprès d’une dizaine de vendeuses

– De nombreux vêtements allant de la taille 34 à 52

– Accessoires, sacs, chaussures, et notamment bijoux produits zéro déchet

-Un défilé présentant les pièces coup de cœur des vendeuses. Réservez dès-maintenant votre table pour y assister. Ainsi que de nombreux lots à gagner (bougies, bons d’achat, séances découvertes, etc…). labohemereimsboutique@gmail.com +33 9 88 02 26 40 https://www.labohemereims.com/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

