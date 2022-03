Vide-dressing à Kérazan Loctudy, 27 mars 2022, Loctudy.

Vide-dressing à Kérazan Manoir de Kerazan 25 rue du Suler Loctudy

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 Manoir de Kerazan 25 rue du Suler

Loctudy Finistère

Vide-dressing par Mam’zelle Breizh Déballe au Manoir de Kerazan à Loctudy. Rendez-vous pour un moment ”shopping” convivial en famille ou entre amis

Il y en aura pour tout le monde et pour tous les styles de l’urbain au plus classique. L’occasion de se refaire une belle garde-robe, éco-responsable, à prix minis !

– 25 stands de vêtements, chaussures et accessoires

– Un espace créateurs, pour valoriser les créations d’artisans locaux (bijoux, savons, illustrations…) – Une petite restauration, assurée par des food trucks, et une buvette

– Des jeux en bois

– Exceptionnel : la visite du Manoir de Kerazan au tarif réduit de 3€ lors du vide-dressing et l’accès libre au parc du manoir toute la journée du 27 mars.

lesmamzellesquimper@gmail.com

Vide-dressing par Mam’zelle Breizh Déballe au Manoir de Kerazan à Loctudy. Rendez-vous pour un moment ”shopping” convivial en famille ou entre amis

Il y en aura pour tout le monde et pour tous les styles de l’urbain au plus classique. L’occasion de se refaire une belle garde-robe, éco-responsable, à prix minis !

– 25 stands de vêtements, chaussures et accessoires

– Un espace créateurs, pour valoriser les créations d’artisans locaux (bijoux, savons, illustrations…) – Une petite restauration, assurée par des food trucks, et une buvette

– Des jeux en bois

– Exceptionnel : la visite du Manoir de Kerazan au tarif réduit de 3€ lors du vide-dressing et l’accès libre au parc du manoir toute la journée du 27 mars.

Manoir de Kerazan 25 rue du Suler Loctudy

dernière mise à jour : 2022-03-14 par