Samedi 9 juillet – de 9h00 à 13h00 – Mont-Esprit au Croisic. Ventes de vélos, trottinettes, vélo d’appartement, accessoires (casques, sièges bébé), vélos cargo, draisiennes, etc. de particulier à particulier. Achat d’un ticket à 3€ à l’Office de Tourisme pour vendre jusqu’à 10 vélos. Un ticket = une chance de gagner à la loterie.

Inscription ouverte le samedi 18 juin à l’Office de Tourisme (uniquement sur place)

Renseignement à l’Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70 Vide de vélos

