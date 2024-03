Vide d’Atelier d’Art Photo Look Limoges Place Saint-Pierre Limoges, samedi 18 mai 2024.

Vide d’Atelier d’Art Photo Look Limoges Place Saint-Pierre Limoges Haute-Vienne

Organisée par Photo-Look la 4ème édition du Vide Ateliers d’Art de Limoges se déroulera au pavillon du Verdurier.

Le vernissage aura lieu vendredi 17 mai à 18h.

14 artistes issus de toutes les générations proposeront une grande diversité d’œuvres d’art à des prix abordables pour le plus grand nombre. De nombreuses disciplines artistiques seront représentées dessin, gravure, peinture, photographie, sculpture et d’autres formes d’arts plastiques et de techniques mixtes.

Entrée libre.

Renseignement par téléphone. (en lien) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-18 19:00:00

Place Saint-Pierre Pavillon du Verdurier

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine photolook@laposte.net

L’événement Vide d’Atelier d’Art Photo Look Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-17 par OT Limoges Métropole