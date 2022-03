Vide-commodes d’Arlésiennes centre sportif jean vilar 13200 raphele arles Raphèle-lès-Arles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Raphèle-lès-Arles

Vide-commodes d’Arlésiennes centre sportif jean vilar 13200 raphele arles, 3 avril 2022, Raphèle-lès-Arles. Vide-commodes d’Arlésiennes

centre sportif jean vilar 13200 raphele arles, le dimanche 3 avril à 09:00

Premier vide-commodes d’Arlésiennes à Raphèle : l’occasion pour celles et ceux qui portent le costume d’Arles de venir acquérir dentelles, tissus, fichus, ombrelles, bijoux, soies, bourses.

entrée libre en famille

Vide-commodes d’Arlésiennes à Raphèle centre sportif jean vilar 13200 raphele arles rue des santons 13200 raphele arles Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Raphèle-lès-Arles Autres Lieu centre sportif jean vilar 13200 raphele arles Adresse rue des santons 13200 raphele arles Ville Raphèle-lès-Arles lieuville centre sportif jean vilar 13200 raphele arles Raphèle-lès-Arles Departement Bouches-du-Rhône

centre sportif jean vilar 13200 raphele arles Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/raphele-les-arles/

Vide-commodes d’Arlésiennes centre sportif jean vilar 13200 raphele arles 2022-04-03 was last modified: by Vide-commodes d’Arlésiennes centre sportif jean vilar 13200 raphele arles centre sportif jean vilar 13200 raphele arles 3 avril 2022 centre sportif jean vilar 13200 raphele arles Raphèle-lès-Arles Raphèle-lès-Arles

Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône