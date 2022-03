Vide Commode Arlésienne Fontvieille Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 Salle Polyvalente Chemin du Stade

Fontvieille Bouches-du-Rhône Un rendez-vous incontournable pour ceux qui sont à l’affût de l’article manquant à leur costume ou pour la confection de celui‐ci : costumes, dentelles, ombrelles, fichus, bijoux, broderies, boutis, tissus, soies, rubans d’arlésiennes, petite mercerie et arts décoratifs. Retrouvez tous les effets indispensables au costume arlésien.

Un rendez-vous incontournable pour ceux qui sont à l'affût de l'article manquant à leur costume ou pour la confection de celui‐ci : costumes, dentelles, ombrelles, fichus, bijoux, broderies, boutis, tissus, soies, rubans d'arlésiennes, petite mercerie et arts décoratifs. Retrouvez tous les effets indispensables au costume arlésien.

Manifestation organisé par le Lions Club de Paradou
francoiseponde@orange.fr +33 6 03 96 47 57

