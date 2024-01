Vide cintre vide penderie Atelier de l’Oculus Angles-sur-l’Anglin, jeudi 1 février 2024.

Vide cintre vide penderie Atelier de l’Oculus Angles-sur-l’Anglin Vienne

Faire de la place pour les nouvelles créations 2024 !

On vide les cintres et les penderies….

Petits prix et super occasions à découvrir et acquérir.

Faire de la place pour les nouvelles créations 2024 !

On vide les cintres et les penderies….

Petits prix et super occasions à découvrir et acquérir. .

Atelier de l’Oculus 1 Place Aimé Octobre

Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 14:00:00

fin : 2024-02-01 18:00:00



L’événement Vide cintre vide penderie Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2024-01-26 par ACAP