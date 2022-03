Vide-Château Saint-Laurent-Médoc, 2 avril 2022, Saint-Laurent-Médoc. Vide-Château Route de Pauillac, Lieu-dit Trintaudon D206 Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc Gironde EUR 0 Le château Larose-Trintaudon organise un vide-château, en vue de sa future restauration. Meubles, tapis, objets de décoration et vaisselle seront mis en vente au profit de diverses associations du Médoc.

Visite et vente sur place. Le retrait se fera obligatoirement le jour même.

Il n’y aura pas de vente de vins du domaine. château Larose Trintaudon

Route de Pauillac, Lieu-dit Trintaudon D206 Saint-Laurent-Médoc

