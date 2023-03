Vide-camping – Coulon Camping la Venise Verte, 5 mars 2023, Coulon .

Vide-camping – Coulon

178 Route des Bords de Sèvre Camping la Venise Verte Coulon 79510 Camping la Venise Verte 178 Route des Bords de Sèvre

2023-03-05 – 2023-03-05

Camping la Venise Verte 178 Route des Bords de Sèvre

Coulon

79510

Profitez de cette occasion exceptionnelle pour dénicher cet objet qui manque dans vos placards et qui viendra compléter vos collections.

Le coin de votre pièce vous semble vide ? Venez trouver ce qu’il vous faut pour combler celui-ci au Vide Camping le Dimanche 5 Mars 2023 !

Entre 10h et 18h, retrouvez-nous à Coulon (79) au Camping pour fouiller parmi tout ce dont nous nous séparons… et il y en a !

Source : Camping la Venise Verte Coulon

+33 5 49 35 90 36

camping la venise verte

Camping la Venise Verte 178 Route des Bords de Sèvre Coulon

dernière mise à jour : 2023-02-27 par