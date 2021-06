Saint-Maurice-Montcouronne Saint-Maurice-Montcouronne Essonne, Saint-Maurice-Montcouronne Vide bibliothèque Saint-Maurice-Montcouronne Saint-Maurice-Montcouronne Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Maurice-Montcouronne

Vide bibliothèque Saint-Maurice-Montcouronne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Maurice-Montcouronne. Vide bibliothèque 2021-06-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 17:00:00 Place Bourge Bibliothèque Montgraviers

Saint-Maurice-Montcouronne Essonne Saint-Maurice-Montcouronne Essonne Rendez-vous dans le jardin de la bibliothèque de Saint-Maurice-Montcouronne pour une vente de livres d’occasion et un troc aux plantes. bibliosmm@orange.fr +33 1 64 59 02 17 http://www.mairie-saint-maurice-montcouronne.fr/ Rendez-vous dans le jardin de la bibliothèque de Saint-Maurice-Montcouronne pour une vente de livres d’occasion et un troc aux plantes.

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Maurice-Montcouronne Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Maurice-Montcouronne Adresse Place Bourge Bibliothèque Montgraviers Ville Saint-Maurice-Montcouronne lieuville 48.5833#2.12549