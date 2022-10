Vide bibliothèque Rigny-le-Ferron Rigny-le-Ferron Catégories d’évènement: Aube

Aube Rigny-le-Ferron Dimanche 6 novembre : RIGNY LE FERRON – Vide bibliothèque dans la salle des fêtes (chauffée !), place de la mairie, de 9h à 18h. Vente de livres, BD, vinyles, CD, DVD, jeux vidéo, jeux de société et matériel Hifi. Entrée gratuite, ouvert à tous. Pour les exposants, installation dès 8h. Location de la place : 4 € la table de 1,80 x 0,75. Place limitée. Renseignements et réservations : 03 25 81 59 91 +33 3 25 81 59 91 Rigny-le-Ferron

