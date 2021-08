Chaumont Les Silos,maison du livre et de l'affiche Chaumont, Haute-Marne Vide bibliothèque Les Silos,maison du livre et de l’affiche Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

### Venez au vide bibliothèque de particuliers et brocanteurs organisé par les amis du salon du livre de Chaumont. Le dimanche 19 septembre, de 9h à 18h, au rez-de-chaussée des SILOS. Entrée gratuite. Restauration sur place avec le Bär – Burger – Truck Stand d’information sur le 19ème Salon du livre de Chaumont – Héritage et Patrimoine qui aura lieu du 11 au 14 novembre 2021 Inscriptions au 06 82 54 25 81 ou [[assodesamisdusalondulivre@gmail.com](mailto:assodesamisdusalondulivre@gmail.com)](mailto:assodesamisdusalondulivre@gmail.com) 4€ la table de 1,70 m – 1 table gratuite pour les adhérents de l’AASLC Pass sanitaire obligatoire pour toute personne majeure, port du masque à partir de 11 ans, distanciation physique et désinfection des mains. En partenariat avec la Ville de Chaumont et le Crédit Mutuel.

Vide bibliothèque de particuliers et brocanteurs organisé par les amis du salon du livre de Chaumont. Les Silos,maison du livre et de l’affiche 7-9 avenue Foch, 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

