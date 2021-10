Vide-bibliothèque “Lecture pour Tous” Laroque-Timbaut, 7 novembre 2021, Laroque-Timbaut.

Vide-bibliothèque “Lecture pour Tous” Laroque-Timbaut

2021-11-07 09:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut

Après une année 2020 sans, cette 11éme édition du vide bibliothèque lecture pour tous fait parti désormais des incontournables où le public se retrouve nombreux chaque année pour découvrir non pas le dernier Goncourt, mais de nombreux ouvrages oubliés ou lus dans sa jeunesse. Livres historiques romans, cd, dvd ,vinyls, bandes dessinées et livres pour la jeunesse seront à la disposition de toutes les bourses.

La présentation du passe sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle des fêtes et le port du masque obligatoire à l’intérieur.

