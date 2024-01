VIDE BIBLIOTHÈQUE Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer, dimanche 9 juin 2024.

Profitez de ce vide biblitohèque pour étoffer votre bibliothèque.

Il s’adresse à tous les « lecteurs-chineurs » désireux de faire de belles découvertes littéraires et d’échanger sur les lectures et les auteurs.

Vous avez des livres à vendre, rejoignez le club de lecture lors du vide-biliothèques.

Vous pouvez louer un emplacement et vendre vos livres. .

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire michelle.guivarch@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09



