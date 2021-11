Bussang Bussang Bussang, Vosges VIDE-BIBLIOTHÈQUE Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

VIDE-BIBLIOTHÈQUE Bussang, 27 novembre 2021, Bussang. VIDE-BIBLIOTHÈQUE Bibliothèque – Maison des Associations 1 rue d’Alsace Bussang

2021-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-27 13:00:00 13:00:00 Bibliothèque – Maison des Associations 1 rue d’Alsace

Bussang Vosges Bussang « La Bussenette » organise un vide-bibliothèque au profit du Téléthon. Prenez les livres que vous voulez, donnez la somme que vous souhaitez. labussenette@yahoo.fr La Bussenette

Bibliothèque – Maison des Associations 1 rue d’Alsace Bussang

