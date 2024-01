Vide Bazar Belin-Béliet, dimanche 11 février 2024.

Vide Bazar Belin-Béliet Gironde

Notre traditionnel Vide Bazar revient cette année le dimanche 11/02… n’hésitez pas à réserver rapidement .

Pour rappel :

Tout se passe dans la salle des fêtes J.P Fabre

de 10h à 18h

une buvette sera mise en place

une tombola est organisée avec de nombreux lots à gagner

vous réservez l’espace nécessaire et nous vous installons les tables et/ou l’espace correspondant à un ou plusieurs portants.

Vous n’avez qu’à venir avec votre bazar et vos portants le jourJ

Bonne ambiance garantie

Vous êtes au chaud

Il y a des miroirs et toutes les commodités nécessaires

0n vous attend nombreux en tant que participants et ou visiteurs

13 Rue de l’Abbé Gaillard

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine compagnie.jazzydanse@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00



L’événement Vide Bazar Belin-Béliet a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Val de l’Eyre