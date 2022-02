Vide Bateau et Exposition Plouézec Plouézec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouézec

Vide Bateau et Exposition Plouézec, 18 avril 2022, Plouézec. Vide Bateau et Exposition Place du bourg Parking et salles de la Mairie Plouézec

2022-04-18 08:00:00 – 2022-04-18 17:30:00 Place du bourg Parking et salles de la Mairie

Plouézec Côtes d’Armor Plouézec Avant la saison, profitez du Vide bateau et venez visiter l’exposition d’artistes locaux qui sera parrainée

par Kito. pecheplaisance@gmail.com http://pecheurs-plaisanciers-plbk.fr/ Avant la saison, profitez du Vide bateau et venez visiter l’exposition d’artistes locaux qui sera parrainée

par Kito. Place du bourg Parking et salles de la Mairie Plouézec

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouézec Autres Lieu Plouézec Adresse Place du bourg Parking et salles de la Mairie Ville Plouézec lieuville Place du bourg Parking et salles de la Mairie Plouézec Departement Côtes d'Armor

Plouézec Plouézec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouezec/

Vide Bateau et Exposition Plouézec 2022-04-18 was last modified: by Vide Bateau et Exposition Plouézec Plouézec 18 avril 2022 Côtes-d’Armor Plouézec

Plouézec Côtes d'Armor