Vide ateliers Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 6 février 2022, Nantes. 2022-02-06

Horaire : 11:00 18:00

Gratuit : oui Avant de commencer un nouveau programme de marchés, l’association Abricadabroc propose un vide ateliers réunissant une partie de ses créateurs et artistes adhérents et professionnels. Le public pourra dénicher sur leurs étals aussi bien des créations à prix réduit que des matières premières, ou du petit matériel dont les créateurs n’ont plus l’usage. Côté créations : des céramiques, des luminaires, des coussins, des tentures illustrées, des photographies et des tableaux, des bijoux, un peu de carterie. Côté matières qui pourront être utiles à tout créatif, professionnel ou amateur : coupons de tissus, mercerie, perles et apprêts bijoux, matériel de peinture, présentoirs à bijoux… Entrée soumise au passe vaccinal, port du masque obligatoire Maison de quartier Madeleine Champ de Mars adresse1} Centre-ville Nantes 44000

