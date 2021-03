Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Vide ateliers Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Vide ateliers, 20 mars 2021-20 mars 2021, Landerneau. Vide ateliers 2021-03-20 – 2021-03-20

Landerneau Finistère Landerneau Les Artisans et Artistes de Landerneau vident leurs ateliers pour le bonheur de ceux qui cherchent des pièces uniques !

De vieux outils, des anciennes collections, des présentoirs, des prototypes… Le tout à des tout petits prix. https://www.facebook.com/Artisans-et-Artistes-de-Landerneau-105017261276470 Les Artisans et Artistes de Landerneau vident leurs ateliers pour le bonheur de ceux qui cherchent des pièces uniques !

De vieux outils, des anciennes collections, des présentoirs, des prototypes… Le tout à des tout petits prix.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau