Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire Cornillé-les-Caves Grand Vide-Ateliers de Créateurs les 19 et 20 mars 2022 à l’Atelier d’Isa

situé au 2 rue du Ronceray 49140 Cornillé-les-Caves Venez découvrir les créations à petit prix de vos créateurs préférés, de l’outillage, des matières premières, du petit matériel… Vos créateurs préférés font le grand ménage de Printemps dans leurs ateliers : Fins de séries, matières premières, outillage, petit matériel et anciennes collections, venez dénicher des trésors à petits prix ! (Dimanche 20 : en même temps que le vide-greniers des Compagnons des Caves) Entrée libre et gratuite. * L’Atelier d’Isa c’est un atelier-boutique dans un site troglodytique au cœur d’un village classé : venez faire le plein d’idées cadeaux déco, et découvrir le travail de vos artisans locaux ! Grand ménage de Printemps dans les ateliers de vos créateurs locaux ! latelierdisa@orange.fr +33 6 13 84 79 74 Grand Vide-Ateliers de Créateurs les 19 et 20 mars 2022 à l’Atelier d’Isa

