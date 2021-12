Corbeil-Essonnes Commanderie Saint-Jean Corbeil-Essonnes, Essonne Vide ateliers à Corbeil-Essonnes Commanderie Saint-Jean Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Commanderie Saint-Jean

La Société d’Art organise les 18 et 19 décembre un vide ateliers. Il s’agit pour les artistes de présenter à petits prix des créations anciennes, et, pour les visiteurs, de trouver enfin LE cadeau original et unique. Une quinzaine d’artistes (peintures, gravures, sculptures, oeuvres sur papier) seront présents pour répondre aux questions, expliquer leurs démarches, leurs techniques. On peut ne venir que par curiosité….

Entrée libre.

Vides ateliers de la société d’art de Corbeil-Essonnes Commanderie Saint-Jean 24 avenue Widmer Corbeil-Essonnes Essonne

2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T19:00:00

