2022-02-03 – 2022-02-28

Goujounac Lot Goujounac Artistes présentés :

Sophie Latappy

Darina Raskova

Genny Haines

Andréa Schaer

Hilary Hoyland

Jane Adams et

Anne Patay Exposition visible aux horaires d’ouverture et sur RDV au 06 70 00 81 18

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur (parcours et masque obligatoire) Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition « Pêle-mêle ».

Vous avez envie de vous faire plaisir en ayant chez vous des œuvres accessibles à votre porte-monnaie ?

Alors bienvenue au vide-atelier « PÊLE-MÊLE » qui aura lieu tout le mois de février.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur (parcours et masque obligatoire) ©Le Tympan

