VIDE ATELIER L’envolée La Bernerie-en-Retz, vendredi 23 février 2024.

Une première un Vide Atelier Créatif au sein de la boutique !

Vous ne connaissez peut-être pas encore cette boutique de créateurs « L’Envolée » à La Bernerie-en-Retz ? C’est l’occasion de combler cette lacune.

On ne peut pas la rater lorsque l’on va du centre-ville à la plage. La vitrine est bien colorée et la boutique regorge d’objets en tout genre imaginés et crées par des artistes locaux.

Le vide atelier à pour objectif de permettre aux artisans et créateurs locaux de revendre des matières premières qu’ils n’utilisent pas et vendre à petit prix d’anciennes collections.

Pourquoi cela vous intéresse ?

vous êtes vous-même créateur et recherchez du matériel moin cher pour réaliser vos oeuvres et vous exprimer

vous êtes à la recherche d’un cadeau à faire ou à vous faire, ou bien vous souhaitez soutenir des artisans locaux, c’est le moment de faire de bonnes affaires .

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-02-23 13:00:00

L’envolée 9 rue de la Mer

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire lenvolee.bernerie@gmail.com

