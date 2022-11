Vide-Atelier des Peintres Malouins Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: 35400

35400 Saint-Malo L’association Le Groupe des peintres malouins organise son premier vide-atelier à la Halle aux blés. Une vingtaine de peintres, sculpteurs et photographes exposeront leurs œuvres lors de cette journée dédiée à l’art, avec tout le sérieux d’une exposition, mais à prix réduits.

Pour les visiteurs, un vide-atelier est l’occasion d’acheter de l’art à petits prix et pourquoi pas faire des cadeaux de Noël, en pièces uniques, réalisés par des artistes locaux.

Ce ne sont pas des créations de moindre qualité, mais bien des œuvres présentées habituellement, par exemple des fins de série ou des œuvres qui ne correspondent plus à la production actuelle. Cela permet aux artistes de faire un peu de place dans leur atelier pour pouvoir créer de nouvelles œuvres et proposer des nouveautés à la prochaine saison.

gpm35400@gmail.com

