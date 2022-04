Vide-atelier des Ateliers de Loisirs Terrasses du Bousquet Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Terrasses du Bousquet, le samedi 21 mai à 09:30

Par les différentes sections de l’amicale laïque et des ateliers de loisirs. Créations de toutes sortes en vente à petits prix : porcelaine, encadrement, photos, couture, peinture, cartonnage, bois peints. Prix intéressants. Pensez à la Fête des Mères !

entrée libre

Vente d’objets créés par les Ateliers de Loisirs Terrasses du Bousquet rue Paul Bert 33530 Bassens Bassens Gironde

