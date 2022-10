Vide-atelier de l’artiste Anne Courtine Guégon Guégon Catégories d’évènement: Guégon

Morbihan

Vide-atelier de l’artiste Anne Courtine Guégon, 21 octobre 2022, Guégon. Vide-atelier de l’artiste Anne Courtine

6 bocabois Guégon Morbihan

2022-10-21 – 2022-10-30 Guégon

Morbihan Guégon L’atelier galerie d’Anne Courtine ouvre ses portes pour un vide-atelier : ses tableaux exposés et ses reproductions sont vendus en réduction du 21 au 30 octobre. C’est l’occasion de découvrir ses œuvres qui mettent en lumière le patrimoine breton !

Vendredi 21 de 16h à 19h

Dimanche 23 de 15h à 19h

Lundi 24 de 16h à 19h

Mercredi 25 de 16h30 à 19h

Dimanche 30 de 11h à 13h30 +33 6 12 84 36 72 https://www.davidbrammeld-art.com/ Guégon

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Guégon, Morbihan Autres Lieu Guégon Adresse 6 bocabois Guégon Morbihan Ville Guégon lieuville Guégon Departement Morbihan

Guégon Guégon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guegon/

Vide-atelier de l’artiste Anne Courtine Guégon 2022-10-21 was last modified: by Vide-atelier de l’artiste Anne Courtine Guégon Guégon 21 octobre 2022 6 bocabois Guégon Morbihan Guégon morbihan

Guégon Morbihan