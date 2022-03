Vide Atelier de créateurs – Le Grand Bassin Le Grand Bassin Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Il arrive ! Comme chaque année, Le Grand Bassin propose sa 19ème édition du Vide Atelier de créateurs. Samedi 2 et Dimanche 3 Avril de 11h00 à 19h00, au Vestiaire à Roubaix. Curieux, chineur ou créatif ?! Alors n’hésitez pas ! Une vingtaine de créateurs vident leur atelier le temps d’un week-end. Matières premières, pièces à défauts, prototypes, fin de collections. Mais aussi : Mode, tissus, livres, mercerie, accessoires, céramique, objets déco. Idéal pour les créatifs ou encore pour trouver des cadeaux originaux à petits prix. Un évènement labellisé “Roubaix Zéro Déchet”. Infos Pratiques : Le Grand Bassin au Vestiaire, 27 Rue de l’Espérance 59100 Roubaix [contact@legrandbassin.fr](mailto:contact@legrandbassin.fr) Open Roubaix : Le même week-end se dérouleront les JEMA (Journées Européennes des métiers d’art) aux Ateliers Jouret, 13 Rue de l’Hospice à Roubaix.

Une vingtaine de créateurs vident leur atelier le temps d’un week-end. Matières premières, pièces à défauts, prototypes, fin de collections. Le Grand Bassin 27, Rue de l’Espérance 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

